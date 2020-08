AA

Kaliteli hizmetle binlerce hayvanı sağlığına kavuşturuyorlar - DİYARBAKIR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi- Merkezde hayvanların röntgeninin çekilmesi ve tedavi edilmesi- DÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan İçen'in konuşması- Adıyaman'dan köpeğini tedavi etmek amacıyla gelen Erhan Atalay'ın konuşması

Kaliteli hizmetle binlerce hayvanı sağlığına kavuşturuyorlar- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hizmet veren Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, yılda 5 bin 500 hayvana müdahale ederek şifa dağıtıyor- Başhekim Prof. Dr. Hasan İçen:- "Hastanemize, derdi olanın derman bulduğu yer, diyebiliriz. Çünkü hayvanların dili yok. Biz de o dilsiz canlılara iyi bir yaklaşımla müdahale ediyoruz" Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki evcil hayvanlar ile çiftlik hayvanları, Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde şifa buluyor.DÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde, 1993'ten itibaren poliklinik olarak hizmet veren, geçen yıl da ruhsat alarak Hayvan Hastanesi statüsü kazanan hastanede , ameliyat dahil her türlü sağlık hizmeti veriliyor.Batman, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Adıyaman, Siirt ve Bingöl'den getirilen, veteriner hekimlerin yetersiz kaldığı ve daha fazla ihtisas gerektiren konularda evcil hayvanlar ile çiftlik ve yaban hayvanlarına her türlü müdahalede bulunuluyor.- "Hayvan sahiplerinin güle oynaya gittiklerini görüyoruz"DÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan İçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suni tohumlama, cerrahi, iç hastalıkları ve doğum anabilim dalı olmak üzere 4 klinikte hizmet verdiklerini, hastanede her türlü operasyonun yapıldığını söyledi.Hayvanların sağlığına kavuşmaları için yoğun çaba içerisinde olduklarını kaydeden İçen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden birçok hayvanın tedavi edilmek amacıyla hastaneye getirildiğini belirtti.İçen; kedi, köpek, koyun, keçi ve bölgenin geçim kaynağı olan tüm çiftlik hayvanlarının klinikte hizmet aldığını anlattı.Sadece maliyeti karşılayacak şekilde bir ücret aldıklarını, imkanı olmayanlara da ücretsiz hizmet verdiklerini bildiren İçen, "Hasta sahipleri, bizden önce bir veteriner hekime uğrar. Veteriner hekimde çözüm bulamadıklarında hayal kırıklığı içine girerler ve son çare olarak bize gelirler. Bizim yaptığımız müdahalelerde yanıt aldıkları zaman hayvan sahiplerinin güle oynaya gittiklerini görüyoruz." diye konuştu.Hastanede iyi bir kadrolarının bulunduğunu, bu nedenle hem dahiliye hem de cerrahi olarak her türlü imkana sahip olduklarını aktaran İçen, "Hastanemize, derdi olanın derman bulduğu yer, diyebiliriz. Çünkü hayvanların dili yok. Biz de o dilsiz canlılara iyi bir yaklaşımla müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.- "Hayvanların derdine derman oluyoruz"Salgın sürecinde de tedbirleri alarak ve kurallara uyarak her türlü hayvana kan analizleri, röntgen ve ameliyat dahil her türlü hizmeti verdiklerini aktaran İçen, hizmet kalitesi arttıkça hasta sayısının da artığını aktardı.İçen, şöyle devam etti:"Hayvan Hastanesi olarak bölgedeki hayvanların tümünün derdine derman oluyoruz. Amacımız onların ağrılarını azaltmak, hastalıklarına çözüm üretmektir. Bu amaçla yılda 5 bin 500 hastaya müdahale ediyoruz. Daha iyi hizmet verebilmek için büyük bir hayvan hastanesi projemiz var. Eğer bakanlık tarafından desteklenirse tam teşekküllü bir hayvan hastanesi kurulacak ve o zaman 40 bin hayvana hizmet verebilecek düzeye geleceğiz. Yoğun bakım ve sedye ile gelen hastaların, müdahaleden sonra sağlıklı bir şekilde gittiklerini görmek bizi çok mutlu ediyor."- Adıyaman'dan köpeğini getirdiAdıyaman'dan gelen Erhan Atalay da köpeğinde kalça çıkığı olduğunu, tedavi için DÜ Hayvan Hastanesi'nin tavsiye edildiğini söyledi.Köpeğin röntgeninin çekildiğini ve anestezi yapılarak ameliyat edildiğini ifade eden Atalay, "Adıyaman'da veterinere götürdük buraya yönlendirdiler. İnşallah eski sağlığına kavuşur, tekrar yürür ve koşar." dedi.