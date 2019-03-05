Nil Karaibrahimgil, 29 Mart Cuma Beşiktaş'ta sevenleriyle buluşuyor. Karaibrahimgil uzun bir aradan sonra Dorock XL sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Mart ayında sahne alacak diğer isimler ise şöyle:



08 Mart Amsterdam

09 Mart Manuş Baba

12 Mart Ogün Sanlısoy

13 Mart eevet Ne Söylüyorduk

14 Mart Duman

15 Mart Fatma Turgut

16 Mart Yüzyüzeyken Konuşuruz

22 Mart Rubato

23 Mart Hayko Cepkin

24 Mart Rana Mansuor

26 Mart Erdem Genç

28 Mart Ufuk Beydemir

30 Mart Şanışer