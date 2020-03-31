Kalitesiz medikal ürünlere sahte belge düzenleyen firmaya operasyon - İSTANBUL

AA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs salgını sonrası tıbbi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Güngören'de faaliyet gösteren bir firma ile aynı firmaya bağlı laboratuvarda çalışan bazı personelin, para karşılığı İstanbul ve çevre illerden gönderilen ve sağlıksız koşullarda kalite standartlarının altında üretilen tıbbi maske, eldiven, tulum gibi medikal malzemeleri, hiçbir analiz ve teste tabi tutmadan test ve analiz yapılmış gibi göstererek, ürünlerin insan, hayvan ve bitki sağlığına herhangi bir zararı olmadığına yönelik uluslararası standartlara uygun olduğunun belgesi olarak kabul edilen Conformite European (CE) raporu verdiklerini belirledi.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş laboratuvar test kiti, CE belgesi verilmesi için birçok firma tarafından gönderilmiş maske, eldiven ve tulum ile asılsız olarak düzenlenmiş CE belgeleri ile laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi.

Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan 4 şüpheli serbest bırakıldı.Bu arada uygunsuz belge alarak üretim yapan firmaların tespit edilmesi için de ayrıca soruşturma başlatıldı.