Kalk Gidelim dizisinin 134. son bölümünde; ikinci reklam için iç çamaşırı giymek zorunda olduğunu anlayan Seyfettin büyük bir belanın ortasına düşmüştür. Üstelik büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü reklam çekimleri tarafından öğrenilmiştir. İşte Kalk Gidelim 134. son bölüm özeti...

KALK GİDELİM 135. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalk Gidelim dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KALK GİDELİM 134. SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyfettin asla böyle bir reklamda oynamak istememektedir. Ancak karşı taraf oynamazsa sözleşme tazminatı olarak verdiklerinin üç katını istemektedir.

Kelle İsmail olaya el koyar ve karşı tarafla konuşurlar. Karşı taraf vaz geçtiğini sadece normal kıyafetli reklamı kullanacağını ve verdikleri parayı da almayacaklarını söyler. Seyfettin ve Mumu bir anda rahatlasa a Kelle İsmail huylanır ve adamların etrafına bir casus takar.

Bu casus Veli Demir’dir. Veli’nin elde ettiği bulgularla adamaların Seyfettin’ e tuzak kurdukları ortaya çıkar. Casus operasyonu işe yaramış Seyfettin büyük bir rezillikten kurtulmuştur ancak şimdi adamların elindeki sözleşmeyi bir şekilde ele geçirmek gerekmektedir.

Nurcan Bulantıları sonucu doktora gidince muayenehanede kulak misafiri olduğu bir konuda Halim ile Badegül için bir çare arandığını fark eder. Nurcan, Halim ile Badegül’ ün çocukları olmadığını öğrenmiştir.

Dudu’ nun zoru ile ortaklığı bitirmeye giden Şakir Ercan’a durumu anlatınca Ercan’ın inanılmaz bir teklifi ile karşılaşır. Sadık, Meryem’ in dükkanında kapı altından atılmış isimsiz bir mektup bulur. Bu mektup sonunda Meryem’e sahte rapor oyununu oynayanın kimliği ortaya çıkar.

Samim ve Yasemin arasındaki aşk bacayı sarmıştır. Artık Kelle İsmail de bunun farkındadır. Kızını Samim’ e kaptırmak istemeyen Kelle, bir takım planlar kurmak ister. Her türlü planı kusursuz işleyen Kelle İsmail’in bu konuda hiç bir planı tutmamaktadır.