Kalk Gidelim yeni bölümü için bugün TRT 1'i izleyen izleyicilere kötü haber geldi. Kalk Gidelim'in yayın saati olan 20.00'da TRT 1'de Uluslar Ligi Türkiye - İsveç maçı yayınlanacak. Peki TRT 1 yayın akışında Kalk Gidelim var mı? Kalk Gidelim 46. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı haberimizde.
KALK GİDELİM 46. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU?
Kalk Gidelim 46. yeni bölümü normalde bu akşam saat 20.00'da başlaması gerekiyor. Ancak bu akşam TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak Uluslar Ligi Türkiye - İsveç maçı yayınlanacak. TRT 1 yayın akışında ise Kalk Gidelim yeni bölümünün maçtan hemen sonra saat 22.00'da yayınlanacağı yer alıyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI - 17 KASIM
06:05 Beni Böyle Sev
08:35 1'de Bugün
08:45 Tozkoparan
10:10 Baba Candır
12:15 1'de Bugün
12:25 Elimi Bırakma
15:55 Mehmetçik Kutlu Zafer
19:00 Ana Haber
19:55 UEFA Uluslar Ligi Türkiye-İsveç
21:00 UEFA Uluslar Ligi Türkiye-İsveç
22:00 Kalk Gidelim
01:30 Mehmetçik Kutlu Zafer
04:05 1'de Bugün
05:35 Ömür DediğinGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.