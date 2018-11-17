Kalk Gidelim yeni bölümü için bugün TRT 1'i izleyen izleyicilere kötü haber geldi. Kalk Gidelim'in yayın saati olan 20.00'da TRT 1'de Uluslar Ligi Türkiye - İsveç maçı yayınlanacak. Peki TRT 1 yayın akışında Kalk Gidelim var mı? Kalk Gidelim 46. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı haberimizde.

KALK GİDELİM 46. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU?

Kalk Gidelim 46. yeni bölümü normalde bu akşam saat 20.00'da başlaması gerekiyor. Ancak bu akşam TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak Uluslar Ligi Türkiye - İsveç maçı yayınlanacak. TRT 1 yayın akışında ise Kalk Gidelim yeni bölümünün maçtan hemen sonra saat 22.00'da yayınlanacağı yer alıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 17 KASIM

06:05 Beni Böyle Sev

08:35 1'de Bugün

08:45 Tozkoparan

10:10 Baba Candır

12:15 1'de Bugün

12:25 Elimi Bırakma

15:55 Mehmetçik Kutlu Zafer

19:00 Ana Haber

19:55 UEFA Uluslar Ligi Türkiye-İsveç

21:00 UEFA Uluslar Ligi Türkiye-İsveç

22:00 Kalk Gidelim

01:30 Mehmetçik Kutlu Zafer

04:05 1'de Bugün

05:35 Ömür Dediğin

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