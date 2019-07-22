Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkıp içeri girmeye çalıştı

Nijerya'da Lagos Murtala Muhammed Havalimanı'nda kalkış için piste çıkmayı bekleyen bir uçağın kanadına tırmanarak içeri girmeye çalışan bir kişi, yolcular arasında paniğe neden oldu.

Adı açıklanmayan kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nijerya Haber Ajansı NAN'a göre olay Cuma günü meydana geldi. Kalkış için onay alan Azman Havayolları'nın Boeing 737 tipi uçağı pistin açılmasını beklerken yolcular bir kişinin motorun üzerinden kanada çıktığını gördü.

Video kayıtlarında, uçağın içinde panik başladığı ve yolcuların kaptandan kapıları açmasını istediği görülüyor.

Ajansa göre kaptanın kuleyi uyarmasından sonra gözaltına alınan kişi, amacının Gana'ya gitmek olduğunu söyledi.

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Nijerya Havalimanları İdaresi sözcüsü Henrietta Yakubu, daha sonra "dikkatlice" aranan uçağın Nijer Deltası'ndaki Port Harcourt kentine uçtuğunu söyledi.

İngiliz gazetelerine göre, aynı havalimanında 2017'de apronda bekleyen bir uçağın kargo kapısını açan bazı kişiler, bavulları çalmıştı.

Uçaktan bahçeye ceset düşmüştü

Bu ayın başında Nairobi-Londra seferini yapan Kenya Havayolları uçağının iniş takımlarına saklanan bir kişinin donmuş cesedi, iniş sırasında Londra'daki bir evin bahçesine düşmüştü.

Cesedin bahçesinde güneşlenen bir kişinin iki metre yakınına düştüğü açıklanmıştı.