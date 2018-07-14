Kalmar - Djurgardens maçı heyecanı

Kalmar ve Djurgardens, 15 Temmuz 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Kalmar 20 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Djurgardens 21 puanda ve 4. sırada. Kalmar son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Djurgardens, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 231 kodlu maçı oynayanlar; Kalmar galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Djurgardens galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Kalmar önceki hafta Djurgardens mücadelesinde 0-2 yenildi.

Djurgardens ise Kalmar karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kalmar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Kalmar, kendi sahasında 7 gol attı, 2 gol yedi.

Djurgardens, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Djurgardens, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.