Kalmar - Göteborg maçı öncesi rakamlar

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Kalmar, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Göteborg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Kalmar 20 puanla 9. sırada, Göteborg 19 puanla 11. sırada bulunuyor. Kalmar son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Göteborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 340 kodlu maçı oynayanlar; Kalmar galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Göteborg galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Kalmar son hafta oynanan Djurgardens maçında 0-2 yenildi.

Göteborg ise Sundsvall maçında 0-3 yenildi.

Kalmar, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 5 gol yedi.

Göteborg, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Göteborg 9 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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