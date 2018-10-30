Kalmar - Trelleborg sahaya çıkıyor

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Kalmar, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Trelleborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 30 puanlı Kalmar 10. sırada bulunuyor, Trelleborg 15 puana sahip ve 16. sırada. Kalmar son 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Trelleborg, geride kalan 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 523. İddaa'da Kalmar kazanır 1.30, berabere biter 4.00, Trelleborg kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Kalmar önceki hafta Östersunds FK mücadelesinde 3-0 yenildi.

Trelleborg ise Atvidaberg maçında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Kalmar, 12 gol attı ve 12 gol yedi.

Trelleborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Trelleborg, 11 gol atarken 26 gol yedi.

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