ABD'nin California eyaletindeki San Francisco Tıp Merkezi'ne kalp çarpıntısı şikayetiyle giden 36 yaşındaki bir erkek hasta hayatını kaybetti.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; ismi açıklanmayan hastanın şiddetli öksürme sonucu akciğerinin sağ bronşiyal ağacını kopardığı açıklandı. Hastanın bir hafta boyunca kan ve balgam tükürdüğü belirtildi. Uzmanlar, yaşadığı şikayetlerden bir hafta sonra hastaneye gelen hastanın kalp yetmezliği komplikasyonları sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Cerrahlar, kronik kalp yetmezliği ile yoğun bakım ünitesine başvuran 36 yaşındaki hastayı New England Journal of Medicine'a sundu. Kalp damarları tamamen tıkanmış bir durumda olan genç hastaya kalp pili takıldı. Hastanın hastanedeki ilk haftasında kan ve mukus öksürdüğü ve yoğun bir öksürük krizi sırasında, akciğerinin bir kısmının koptuğu kaydedildi.

Uzmanlar, hastaya hemen müdahale etti. İki gün sonra iyileşme belirtileri gösteren adam bir hafta sonra kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.

Uzmanlar, bu vakanın ilk olmadığını, Ocak 2012'de New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir vaka raporuna göre; İngiltere'de astım hastası olan 40 yaşındaki bir kadının da sert öksürük sonrası akciğer dokusunun ikiye bölündüğünü söyledi.

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