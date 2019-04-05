Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halit Yerebakan, Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfınca bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi" için geldiği Antalya'da yaptığı açıklamada, alandaki gelişmeleri ve kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenleri anlattı.

AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Politikaları üyesi Yerebakan, hekimler olarak öğrendiklerini geliştirmek, gelişimi de sürdürmek gerektiğini vurgulayarak, yerlileşme ve yerli inovasyonun, sağlıkta da önemli olduğuna değindi.

Özellikle tıbbi cihaz alanında Türkiye'nin daha önce dışa bağımlı olduğunu dile getiren Yerebakan, "Biz, artık bugünkü akıl değişimiyle ülkemizde yerli üretimi destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Hekim olarak yerli ürünü kullanmayı ve desteklemeyi tercih ediyoruz. Bilim insanı olarak bunun gelişimine de katkı sağlamamız gerekiyor. O yüzden ürün geliştirenlerle bilim insanları bir araya gelerek, Ar-Ge çalışmaları yaratmalı" diye konuştu.

"YERLİ ÜRETİCİLER GELECEĞE UMUTLA BAKMAMIZI SAĞLIYOR"

Sinerjik ortamların, gelişimleri hızlandırdığına işaret eden Yerebakan, "Ülkemiz adına mutluyuz. O kadar fazla sayıda yerli üretici görüyoruz ki bunlar geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Yerlilik ve millilik esas diyoruz. Bu konuda hekimler olarak da üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yerebakan, şunları kaydetti: "Kalp hastalıklarında çok daha hızlı bir artış var. Bunun önüne geçmek için çok dikkat etmeliyiz. Şeker hastalığının beklenenden çok daha hızlı artması yine kalp damar hastalığı açısından riskli bir durum. Bugün ameliyat sayımız azalmış olabilir ama girişimsel ve yenilikçi yöntemlerle tedavi edilen hasta sayısı arttığı için bizim ameliyat sayımız azaldı. Yoksa hasta sayısı azalmadı."

Sağlık Bakanlığının oldukça fazla çalışma yaptığını ifade eden Yerebakan, en başta hekimler olarak öğretmenlik görevini biraz daha üstlenmek gerektiğini söyledi.

KALP HASTALIKLARINDAN KORUYAN 5 ÖNERİ

Kalp hastalıklarından korunmak için beş önerisinin olduğunu anlatan Yerebakan, bunları; tansiyonu normal seviyede tutmak, bel çevresinin kalınlığına dikkat etmek, bağımlılık yapan maddelerden ve stresten uzak durmak, diyet ve egzersiz olarak sıraladı.

Yerebakan, şöyle konuştu: "Bir insan ne kadar sağlıklı ve ne kadar uzun yaşayabileceğinin yüzde 70'den fazlasına kendisi karar verebiliyor. Bunu yapmak için tansiyonun normal olan 12-8'in altında tutulması, bel çevresinin kalınlığına dikkat edilmesi lazım. Bağımlılık yapan maddelerden en başta tütün ürünlerinden vazgeçmek gerekiyor. Stresten uzak durmak lazım. Sevebileceği bir diyet planıyla günlük belirli bir seviyede egzersiz yapması gerekiyor. Bu beş maddeyle bir insan ömrünü uzatabilir."

Doç. Dr. Yerebakan, bedeni korumadan, egzersiz yapmadan sadece beslenmenin bir öneminin olmadığını, sağlık için "İşleyen demir ışıldar" sözünün anlamlı olduğunu vurguladı.