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        Haberler Sağlık Kalp kaynaklı 20 milyon ölümün yüzde 17'si sigaradan

        Kalp kaynaklı 20 milyon ölümün yüzde 17'si sigaradan

        Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sigara kullanımının kalp krizi riskini artırdığını belirterek "Kalp kaynaklı 20 milyon ölümün yüzde 17'si sigaradan. Bu nedenle bir an önce değil hemen şimdi bırakmak gerekir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:21 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:26
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        Kalp kaynaklı 20 milyon ölümün sorumlusu o!
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        Kalp Sağlığı Haftası sebebiyle açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, kalbin en büyük düşmanlarından birinin tütün ve tütün mamulleri olduğunu söyledi. Sigara kullanımının kalp krizi riskini artırdığını belirten Doç. Dr. Aydın, “Sigaranın biri de bir, bini de bir. ‘Ben az sigara içiyorum, bir şey olmaz’ diyenlerin yanı sıra sigara dumanına maruz kalanların bile kalp krizi geçirme olasılığı artıyor” diye konuştu.

        "KALP VE DAMAR HASTALIKLARININ EN BÜYÜK TETİKLEYİCİSİ"

        Sigaranın kandaki kolesterol dengesini bozarak iyi kolesterolü azaltıp kötü kolesterolü yükselttiğini belirten Doç. Dr. Aydın, bu durumun da başta damar sertliği olmak üzere kalp ve damar hastalıklarının en büyük tetikleyicisi olduğunu dile getirdi.

        Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) dünya üzerinde kalp rahatsızlıkları nedeniyle her sene yaşanan 20 milyon ölümün yüzde 17'sinin sebebinin sigara olduğunu açıkladığını söyleyen Doç. Dr. Aydın, “Bu, 4 milyona yakın insanın doğrudan sigara nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Uzmanlara göre nargile, elektronik sigara ve tütün mamullerinin hepsi kalbe direk ya da dolaylı olarak zarar veriyor. Çok uzun yıllar sigaranın sadece akciğer üzerine olumsuz etkilerini konuştuk. Ancak şu bir gerçek ki sigara, kalp üzerinde de doğrudan ve çok ciddi etkiler oluşturmaktadır. Sigaranın damar sertliği, damar tıkanıklığı gibi ölümcül birçok sonucu var” ifadelerini kullandı.

        "SİGARA YIKICI ETKİYE SAHİP BİR ZEHİR"

        Ülkemizde görülen kalp ve damar hastalıklarının yüzde 70 ile akciğer kanserlerinin yüzde 90’ı sigaradan kaynaklandığını söyleyen Doç. Dr. Aydın, “Sigara içen insanların kalp krizi geçirme ihtimali sigara içmeyen insanlara göre beş kat daha fazladır. Günde 1 adet sigara içmek bile kalp damar hastalıkları riskini artırmaktadır. Bunun yanı sıra gırtlak kanserine yakalanma riskinin sigara içen insanlarda 20 kat daha fazla olduğu da bilinmektedir. Birçok kanser türünde riski arttıran önemli unsur olan sigara, sağlık üzerinde ciddi yıkıcı etkiye sahip bir zehir” olduğunu söyledi.

        "SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN ŞİMDİ"

        Sigara kullananlar arasında yaygın olan “Ben yıllardır sigara kullanıyorum, artık bıraksam da bir faydası olmaz” düşüncesinin son derece yanlış olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aydın, “Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Zira yapılan çalışmalara göre, sigaranın bırakılmasından sonraki 3 yıl içinde kalp krizi geçirme riski yarıya düşüyor, 6 yılın sonunda da risk sigara içmeyen kişilerin düzeyine iniyor. Dolayısıyla sigarayı bırakmak için en doğru zaman şimdidir. Kalp sağlığı için sigaradan uzak durmanın yanında sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz gibi noktalara da dikkat edilmeli” dedi.

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