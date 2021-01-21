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Kalp krizi geçirdiği düşünülen kişinin hastanede sırtından vurulduğu anlaşıldı

İzmir'in Konak ilçesinde yerde yüzüstü yatar veziyette bulunan ve kalp krizi geçirdiği ihtimali değerlendirilerek hastaneye kaldırılan bir kişinin doktor kontrolü sırasında sırtından tabanca ile vurulduğu anlaşıldı. Hastanede ölen kişi ile ilgili sürdürülen soruşturmada polis, cinayet şüphelisini kısa sürede suç aleti olduğu tahmin edilen tabanca ile yakaladı.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen kişinin hastanede sırtından vurulduğu anlaşıldı
DHA

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi 405 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar sokakta yüz üstü yatan bir kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Mustafa Kaya (49) olduğu öğrenilen kişinin üzerinde herhangi bir yara izi veya kan görmeyince kalp krizi geçidiği ihtimalini değerlendirerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Kaya'nın, vücudunda yapılan incelemede, sırtına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Vücudunda kan izine rastlanılmamasının, uzaktan ateşlenen ya da bir yerden sekerek isabet eden yorgun mermi olarak adlandırılan vurulma olayında Kaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

POLİS, ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

Kaya'nın ölümü üzerine, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kaya'nın bulunduğu sokaktaki vatandaşların ifadesine başvurdu, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırma sonucu Kaya'ya hedef gözeterek ateş açtığı belirlenen kişinin eşgali belirlendi. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin S.K. olduğu saptandı. Adresi öğrenilen S.K., evine yapılan baskınla yakalandı. Evde yapılan aramada ise cinayette kullandığı tahmin edilen tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hastanede hayatını kaybeden Mustafa Kaya'nın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Murumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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