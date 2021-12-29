Polis memuru kalp krizine yenik düştü 0:00 / 0:00

DHA

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, evli ve 2 çocuk babası Murat Civri, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan, yapılan kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Civri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Civri için bu sabah, İl Emniyet Müdürlüğü'nün önünde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, protokol üyeleri, Civri'nin ailesi ve meslektaşları katıldı. Civri'nin yakınları törende gözyaşı döktü. Törende polis memuru Murat Civri'nin özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Remzi Pehlivan'ın duasının ardından Civri'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderildi.