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        Haberler Sağlık Kalp sağlığı için yap-yapma listeniz olsun! Bu liste kalbe iyi geliyor!

        Kalp sağlığı için yap-yapma listeniz olsun!

        Türkiye'de ve dünyada kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler halen ilk sırada yer alıyor. Kalp sağlığı için yapılması gerekenler kadar, yapılmamasına özen gösterilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Oto, kalp sağlığı konusunda önemli uyarılarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 12:06 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:07
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        İnsan vücudunun lokomotifi kalbin adeta bir saat gibi işlemesi genel sağlık açısından son derece önemli. Ancak ne yazık ki Türkiye'de ve dünyada kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler halen ilk sırada yer alıyor.

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        İstatistiklere göre 2030 yılında 22 milyondan fazla insanın kalp-damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirebileceği öngörülüyor. Kalp sağlığı için yapılması gerekenler kadar, yapılmamasına özen gösterilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Oto, kalp sağlığı konusunda önemli bilgiler verdi.

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        BU LİSTE KALP DOSTU

        1. Sigara içmeyin

        Tütün ve tütün ürünleri kalbin bir numaralı düşmanıdır. Sigara kullanıyorsanız bir an önce bırakmalısınız.

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        2. Sağlıklı beslenin, kilonuzu kontrol edin

        Fazla kiloluysanız ideal kilonuza gelin, yağlı ve kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak durun, sebze – meyve ağırlıklı beslenin.

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        3. Hareketsiz kalmayın

        Haftada en az 5 gün, günde yarım saat yürüyüşü alışkan haline getirin.

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        4. Kan şekerinizi ölçtürün

        Şekerinizin ideal sınırlarda olduğundan emin olmak için ölçtürün, diyabet hastasıysanız tedaviye ve doktorunuzun tavsiyelerine uyun.

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        5. Kan basıncınızı öğrenin

        Tansiyonunuzun 14’e 9’un altında olduğundan emin olun. Tansiyon hastasıysanız hekiminizin tedavi planına uyun.

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        Basit ama hayat kurtaran bu tavsiyelere uyarak kalp sağlığınızı koruyabilir, kalp-damar hastalığı riskini en aza indirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz dönem dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a yakalananların da mutlaka kalp kontrolünden geçmeleri ve virüsün yeni varyasyonlarından korunmak için hijyen kurallarına uymaları gereklidir. Ayrıca bilinen risk faktörleri dışında hava kirliliğinin de kalp hastalıklarını artırıcı etkisi akılda tutulmalı, çevreye saygılı bir yaşam biçimi için çaba gösterilmelidir.

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