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Basit ama hayat kurtaran bu tavsiyelere uyarak kalp sağlığınızı koruyabilir, kalp-damar hastalığı riskini en aza indirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz dönem dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a yakalananların da mutlaka kalp kontrolünden geçmeleri ve virüsün yeni varyasyonlarından korunmak için hijyen kurallarına uymaları gereklidir. Ayrıca bilinen risk faktörleri dışında hava kirliliğinin de kalp hastalıklarını artırıcı etkisi akılda tutulmalı, çevreye saygılı bir yaşam biçimi için çaba gösterilmelidir.