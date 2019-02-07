Sibirya'nın dağlık bölgesine 1947 yılında düşen kalp şeklindeki meteor 14 Şubat Sevgililer Günü için açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Christie's Müzayede Evi'nde düzenlenecek açık artırma, meteorun kalp şeklinde olmasından dolayı 14 Şubat’ta gerçekleşecek.

4,5 milyar yaşındaki kalp şeklindeki meteorun yanında aynı bölgede bulunan 40'a yakın meteor taşı da 6-14 Şubat arasında açık artırmaya çıkacak. Meteor parçalarından toplan 300 ile 500 bin dolar arasında bir kazanç edilmesi bekleniyor.

Christie's'e göre, göktaşı 320 milyon yıl önce asteroit kuşağından ayrılan devasa bir demir kütlesine aitti. Meteor, 12 Şubat 1947 yılında Sovyetler Birliği zamanında atmosfere girip parçalanarak kalp şeklini aldı ve Sibirya'nın Sikhote-Alin Dağları'nın üzerine düştü.

Meteorun diğer parçaları Rus jeologlar tarafından 5 gün içinde toplandı, taşların içeriğinin yüzde 94 demir, yüzde 5,5 nikel ve yüzde 0,38 kobalt olduğu belirlendi.

Müzayede evinin internet sitesinde yer alan diğer bir bilgiye göre meteor yağmurundan sonra 20 kilometrelik bir duman izi gökyüzünde asılı kaldı.