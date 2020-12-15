Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Doktor Kerim Çağlı Covid-19’dan hayatını kaybetti

Özel bir hastanede görevini sürdürdüğü esnada Covid-19’a yakalanan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, vefat etti. Öte yandan Bursa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören iş yeri hekimi Cumhur Toker, dün hayatını kaybetti

Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Doktor Kerim Çağlı Covid-19’dan hayatını kaybetti
İHA

Prof. Kerim Çağlı, 2019 yılında İPAH hastasına uyguladığı ameliyat tekniğinin, dünyada ilk kullanıldığı vaka olduğunu belirtmişti.
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu izole oldu.

PROF. KERİM ÇAĞLI 50 YAŞINDAYDI

Daha sonra hastaneye yatırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alındı ve sonrasında solunum cihazına bağlandı. Uzun süre yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı’nın hakemli heyetlerden onaylı birçok makalesi ve alanında ilk kez uygulanan teknikler ile gerçekleştirdiği çok sayıda ameliyat işlemi vardı. Prof. Dr. Çağlı, 16 Aralık Çarşamba günü öğle namazına müteakip Elvankent Söğüt Camii'nden kılınacak cenaze namazından sonra Elvan Mezarlığı'nda defnedilecek.

82 YAŞINDAKİ DOKTOR DA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Bursa'da koronavirüs tedavisi gören iş yeri hekimi Cumhur Toker (82),hayatını kaybetti. Covid-19 teşhisinin ardından, bir süredir tedavi gören iş yeri hekimi Dr. Cumhur Toker, dün hayatını kaybetti.

TBB'DEN TAZİYE

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa'da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur Toker'i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Özel eğitim anaokulları için flaş karar! - Haberler
GÜNDEMÖzel eğitim anaokulları için flaş karar!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Yaptırım uygulanan kişilerle gurur duyuyoruz
GÜNDEMCumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan önemli açıklama!
Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: İşte yeni koronavirüs genelgesi!
GÜNDEMİçişleri'nden yeni korona genelgesi!
Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih sonuçları açıklandı! 2020/14 atama sonuçları
GÜNDEMKPSS tercih sonuçları açıklandı!
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sınav tarihleri
GÜNDEMAÖF sonuçları ne zaman?
Son dakika korona vaka ve vefat sayısı: 15 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?
GÜNDEMİşte güncel koronavirüs tablosu!
Son dakika haberi: 'Korona var, elini yıka' diyen annesini darbetti! - Haberler
GÜNDEM'Korona var, elini yıka' diyen annesini darbetti!
"Milli Piyango haram mı" tartışması
GÜNDEM"Milli Piyango haram mı" tartışması
Son dakika VAHŞETİN ayrıntıları: Melek Aslan cinayetinde şoke eden detaylar! - Haberler
GÜNDEMMelek Aslan cinayetinde şoke eden detaylar!
Son dakika haberi: Küçük yaştaki 3 çocuğuna silahla ateş ettirdi! - Haberler
GÜNDEMKüçük yaştaki 3 çocuğuna silahla ateş ettirdi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X