ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisini izleyen pek çok kişi, Kalp Yarası nerede çekiliyor? Sorusuna cevap arıyor. Peki, Kalp Yarası nerede çekiliyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çekiliyor. Çekimlerin bazı sahneleri, il genelindeki farklı mekanlarda da gerçekleşebiliyor.

KALP YARASI KONUSU

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.