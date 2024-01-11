Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kalp zarından yama oluşturarak kalbindeki deliği onardılar

        Kalp zarından yama oluşturarak kalbindeki deliği onardılar

        Mardin'de kalp zarından oluşturulan yamayla kalbindeki delik onarılan 33 yaşındaki kadın hasta sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp zarından yama oluşturarak kalbindeki deliği onardılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nefes darlığı şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine başvuran Perihan Aşlamacıer'de Atriyal Septal Defekt (kalp kulakçıkları arasında delik) saptandı.

        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Zinar Apaydın ve Dr. Osman Türe tarafından ameliyata alınan Aşlamacıer'in kendi kalp zarından oluşturulan yamayla kalbindeki delik onarıldı ve kalp kapakçıkları kontrol edildi.

        Dr. Apaydın, hastaya yapılan tetkiklerde kalbinin iki kulakçığı arasında olmaması gereken ve doğuştan gelen bir deliğin saptandığını söyledi.

        Bunların iki yöntemle kapatıldığını, girişimsel yöntemlerle kapatılmaya uygun olmayan bu hastada diğer yöntem olan operasyon seçeneğini uyguladıklarını belirten Apaydın, şunları kaydetti: "Kalp kulakçıkları arasındaki deliği ameliyatla kapatma kararı aldık. Hastamıza durumu anlattık. Hastanın kalp zarından bir yama oluşturup bu yamayı kalbin içindeki deliğe diktik ve güzel bir şekilde kapattık. Bu ameliyat başka şehirlerde yapılmakta ama Mardin’de ilk defa yapılıyor. Ameliyatımız 2,5 saat kadar sürdü. Şu anda hastanın genel durumu iyi. Kontrollerimizi tamamladık, çok yakın bir zamanda da taburcu etmeyi planlıyoruz."

        Apaydın, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ameliyatlarının neredeyse hepsini yapabilecek duruma geldiklerini vurguladı.

        Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Ferhat Yıldız da hastanede son zamanlarda özellikli ameliyat ve işlem sayılarının arttığını belirterek, başarılı operasyonlara imza attıklarını bildirdi.

        Aşlamacıer ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok şükür iyiyim. Hastane yönetimine, doktorlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi bir hastane, çok ilgilendiler." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        "Atatürk'ün insan taraflarını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insan taraflarını da gösterdik"
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı