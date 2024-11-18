Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kalpazan 5. bölüm canlı izle! Show TV canlı yayın ekranı ile Kalpazan yeni bölüm full HD izle (donmadan, kesintisiz, tek parça)

        Kalpazan 5. bölüm canlı izle! Kalpazan dizisinde bu akşam neler olacak?

        Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan 5. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Kalpazan 5. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. O3 Medya imzalı yapımın yeni bölüm kareleri ve özeti yayınlandı. 5. Bölüm özetine göre, Adem her şeye rağmen Kartal'a gider ve kardeş birliğiyle Bulgary Bayram'ı yakalatacak bir plan kurarlar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kalpazan yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi Kalpazan 5. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı, Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan’ın oturduğu Kalpazan dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Kalpazan 5. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Kalpazan yeni bölüm izle…

        2

        KALPAZAN’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Kalpazan'ın 5. Bölümünde; Adem her şeye rağmen Kartal’a gider ve kardeş birliğiyle Bulgary Bayram’ı yakalatacak bir plan kurarlar.

        3

        Oyuna geldiğini anlayan Adem’e, kardeş kazığı ağır gelir.

        4

        Canan’a giden ses kaydı, Canan’ın artık Adem’in yüzüne bakmaması, çocukların koyduğu mesafe, Canan’ın Sinan’ın restoranında işe başlaması ve yaklaşan boşanma davası derken Adem büyük bir kırılma yaşar.

        5

        Kartal’ı yaralı halde ormanda bulan Ayşe, Kartal’ın yaralarını sararken ikili arasındaki yakınlaşma, Kartal’a umut ışığı olur.

        6

        Ayşe’nin bulduğu paraların üzerine gitmesi işleri iyice açmaza sokar. Emniyete çağrılan Adem, yolun sonuna geldiğini düşünürken gidişat bambaşka bir hal alır.

        7

        Adem her şeye rağmen Kartal’a gider ve kardeş birliğiyle Bulgary Bayram’ı yakalatacak bir plan kurarlar.

        8

        Kartal plan gereği Ayşe’yi Bulgary Bayram’a yönlendirirken, Adem büyük dönüşümünü yaşar.

        9

        Boşanma davasına yeni imajıyla gelen Adem, Canan’ı ve herkesi şoke eder. Karısında gözü olduğunu bildiği Sinan için ise başka planları vardır; artık o da kendine göre oynayacaktır.

        10

        Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği “Kalpazan” dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        “Kalpazan” yeni bölümüyle 18 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

        11

        KALPAZAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kalpazan dizisinin 5. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        KALPAZAN 5. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün