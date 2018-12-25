İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Şube Müdürlüğü ekipleri, ”suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, ”kurulan örgüte üye olamak”, ”parada sahtecilik” suçlarıyla ilgili K.A isimli şüphelinin liderliğini yaptığı suç örgütü üyesi 66 kişinin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 21 Aralık günü İstanbul merkezli Kocaeli, Düzce, Şanlıurfa, Adıyaman, Balıkesir, Adana, Nevşehir, Samsun ve Ordu olmak üzere 10 ilde operasyon düzenlendi.

87 ADRESTE 39 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İHA'da yer alan habere göre toplamda 87 adrese yapılan baskınlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet sahte kimlik, sahte 1 milyon dolar ve 1 milyon 200 bin TL ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paraların, 'mor ışık'tan da geçebildiği belirtildi. Olayla ilgili olan 6 şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. 24 Aralık günü adli makamlara sevk edilen 39 şüpheliden 19 tutuklandı. 20 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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