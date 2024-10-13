'Kalpazan'da geri sayım başladı

“PARA HER ŞEYİ YAPAR DİYEN ADAM, PARA İÇİN HER ŞEYİ YAPAN ADAMDIR!’’

SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği büyük merak uyandıran 'Kalpazan' için geri sayım başladı.

21 Ekim Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak dizi, çarpıcı öyküsü ve güçlü oyunculuklarıyla bu sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Tüm kadronun yer aldığı nefes kesen tanıtımda Adem’in (Timuçin Esen) ve eşi Canan’ın (Şükran Ovalı) mücadele ettikleri zorlu aile hayatlarına dair ipuçları verilirken, Kartal’ın (Çağlar Ertuğrul) tehlikeli işlere bulaşması, abisi Adem ile bunu paylaşması ve polis Ayşe (Deniz Baysal) ile yollarının kesişmesi yaşanacak aksiyon dolu gelişmelere dair merak uyandırıyor. “Devletin darphanesinde sahte para basmak ne demek Adem?” sözleri ise Kalpazan’ın çarpıcı öyküsüne dikkat çekerek tanıtıma damgasını vuruyor.

REKLAM 'Kalpazan'ın kadrosunda; Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi başarılı isimleri bir araya getiriyor.

Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığı ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğiyle hayata geçirilen 'Kalpazan', güç ve para hırsının yanı sıra karmaşık aile ilişkilerinin derinliklerine de inecek, dramatik anları ve sürprizleriyle izleyicileri etkisi altına alacak.

'Kalpazan', 21 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.