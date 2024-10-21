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        Haberler Televizyon 'Kalpazan'ın merakla beklenen ikinci bölümünden tanıtım yayınlandı

        'Kalpazan'ın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

        Show TV'de ekrana gelen ve O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği merakla beklenen dizi 'Kalpazan', soluksuz izlenen ilk bölümüyle ekran hayatına başladı. İlk bölümün hemen ardından ikinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 23:33 Güncelleme: 21.10.2024 - 23:33
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        'Kalpazan'ın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı
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        Yayınlanan tanıtımda Adem, Canan’dan her şeyi düzeltmek için zaman isterken Canan’a bu sözler hiç inandırıcı gelmiyor. Adem ve Kartal’ın para basma hazırlığına başlamasıyla aksiyon dolu sahnelerin olacağının sinyalleri verilirken Ayşe komiserin de kendisine çarpan kişinin peşini bırakmayacak olması gelecek bölüme olan merakı giderek arttırıyor.

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        KALPAZAN’IN 1.BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin ilk bölümünde Adem, iki çocuğu ve karısıyla sıradan bir hayat süren bir memurdu. Darphanede çalışarak, erdemli, kibar ve etik değerlere uygun bir yaşam sürüyordu. Ancak paranın belirlediği zorlu yaşam koşulları, aile babası olarak üstlendiği sorumluluklarla onu sıkıştırmaya başlarken, oğlu Arda, akran zorbalığına uğradığında onu mutlu etmek ve geçmişte para tasarlayan bir sanatçı olduğunu kanıtlamak için bir girişimde bulundu. Darphanede oğlu Arda'nın fotoğrafının olduğu paralar bastı. Bunun baba oğul arasında bir sır olarak kalmasını istedi ancak Arda okulda bu paraları gösterince her şey açığa çıktı.

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        Adem işini kaybetti, hayatı aniden altüst oldu. Tam bu sırada, Adem’in uzak durduğu üçkâğıtçı kardeşi Kartal ile yolları kesişti. Kartal, kolay yoldan para kazanmak için her türlü yola başvuran biriydi ve Adem’in tam zıttıydı. Kartal, Adem'i de kolay yoldan para kazanması için ikna etmeye çalışırken, Adem ise evini kaybetmenin eşiğindeydi. Ev tutmak için son umudu olan Canan'ın altınlarının da çalınmasıyla Adem her şeyini kaybetme noktasına geldi. Paranın tüm değerleri belirlediği bir dünyada ahlaken temiz kalmanın mümkün olup olmadığını sorgulamak zorunda kalan Adem, altüst olan hayatını toparlayabilecek miydi? Kardeşi Kartal'ın dediği gibi "kalpazan" olabilecek miydi?

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        Kalpazan” dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        “Kalpazan” yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

        İşte Kalpazan 2. Bölüm Tanıtımı;

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