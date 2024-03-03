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        Haberler Yaşam Kalpleri ısıtan anlar: Hayvanlar ve çocukların moral depolarını dolduran fotoğrafları

        Kalpleri ısıtan anlar: Hayvanlar ve çocukların moral depolarını dolduran fotoğrafları

        Kötü hislerden uzak durmak kolay değil ancak bazı insanlar moral verici fotoğrafları internette paylaşarak anlık da olsa moral vermeye yardımcı olabiliyor. İster büyük torunuyla tanışan bir büyükannenin sevinci ister bir kuşu kurtarmanın sevinci olsun bu fotoğraflar bakıldığında mutlu edebiliyor. İşte, sizin için hayvanların ve çocukların tatlı anlarının fotoğrafları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:38
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        İnsanlar bazen kötü veya yorucu bir gün geçirebilir. Böyle anlarda genellikle zihinlerini boşaltmayı sağlayacak etkinlikler yapmak isterler. İzlenen bir dizi ya da internette insanların paylaştığı hayvanların ve çocukların fotoğraflarına bakmak moral verebilir. İşte, gününüzü güzelleştirebilecek anların fotoğrafları ve çekenlerin yorumları...

        2

        ''Dedeme yeni telefon aldık ve ilk çektiği fotoğraf bu oldu. Çok tatlı değiller mi?''

        3

        "Yeğenim bana en sevdiği kitabı getiriyor, üzerime tırmanıyor ve ben okurken ellerini üzerime koyuyor, hatta bazen baş parmağıyla beni okşuyor."

        4

        ''Bu küçük kurbağayı kızımın tişörtünde gizlenirken yakaladım.''

        5

        ''Köpeklerim annem hasta olduğunda yanından ayrılmıyor. Onlara göre annem sürülerinin en zayıf üyesi bu yüzden annemi koruyup ve onun sıcak kalmasını sağlıyorlar.''

        6

        ''Annem bugün hayallerindeki kedi yavrusuyla tanıştı!''

        7

        ''Büyükbabası, torunu gibi olabilmek için koklear implant (işitme kaybı yaşayanların kullandığı elektronik cihaz) dövmesi yaptırdı."

        8

        ''Dedem yılbaşı kostüm partisinde 1. oldu, muhteşem durmuyor mu?''

        9

        ''Bugün iş yerinde kapana kısılmış bir horozu kurtardım.''

        10

        ''En iyi şekerleme çocuklarla yapılan mıdır?''

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        ''Kızım bir süre başını karımın dizine yaslamıştı, kulak izine bakın!''

        12

        ''90 yaşındaki dedem, köpeğimin en sevdiği oyuncağında açtığı delikleri dikiyor."

        13

        ''Babaannem, 40. torununun torunu olan oğlumla tanışıyor.''

        14

        ''Annem ve hiç istemediği köpeğimize bakın!''

        15

        ''Bu kedi bir hafta önce benden çok korkuyordu ancak şu an çok iyi anlaşıyoruz.''

        16

        ''Anneannem ve 18 yaşındaki kedisi, torununun çocuğu için doğum günü kartı hazırlıyor.''

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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