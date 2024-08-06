Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor

        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor

        ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in iki haftadır süren yoğun söylentilere son vererek, önümüzdeki saatlerde Kasım'daki seçimlere birlikte gireceği başkan yardımcısı adayını açıklaması bekleniyor.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 06.08.2024 - 10:16 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Kamala Harris

        Getty Images

        ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in iki haftadır süren yoğun söylentilere son vererek, önümüzdeki saatlerde Kasım’daki seçimlere birlikte gireceği başkan yardımcısı adayını açıklaması bekleniyor.

        Harris hafta sonunda başkent Washington’da aralarında John Shapiro, Tim Walz ve Mark Kelly’nin de bulunduğu başlıca adaylarla görüşmeler yaptı.

        Demokrat Parti’nin başkan adayı olması kesinleşen Harris’in başkan yardımcısı adayı, bu hafta Harris’in seçimin çekişmeli geçmesi beklenen eyaletlerde beş gün içinde yapacağı yedi mitinge katılacak.

        REKLAM

        BBC’nin ABD’deki ortağı CBS’in yaptırdığı son ankette Harris, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı ve eski başkan Donald Trump’ın bir puan önünde görünüyor.

        Ankete göre, seçimin çekişmeli geçmesi beklenen eyaletlerde Trump ve Harris başa baş gözüküyor. Başkan Joe Biden seçim yarışındayken yapılan anketlerde, Trump bu eyaletlerde beş puan öndeydi.

        Önümüzdeki saatlerde yapılacak duyurunun ardından, Harris ve başkan yardımcısı adayının yer aldığı bir kampanya reklam filmi yayımlanacak ve ikili akşam saatlerinde Philedelphia’da bir miting yapacak.

        Harris’in Pazar günü görüştüğü başkan yardımcısı adayları arasında Minnesota Valisi Tim Walz, Arizona Senatörü Mark Kelly Pennsylvania Valisi Josh Shapiro bulunuyor.

        Harris Cuma günü de adı geçen diğer isimlerden Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ile bir araya gelmişti.

        Harris ve Başkan yardımcısı adayı Philedelphia’dan sonra Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina, Georgia ve Arizona eyaletlerinde miting yapacak ve 10 Ağustos’ta Las Vegas’ta bir kampanya etkinliği yapılacak.

        Trump ve başkan yardımcısı adayı, JD Vance, Harris’in kimi seçeceğinin seçim üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını savundu.

        JD Vance “İnsanlar ilk olarak ya Donald Trump’a ya da Kamala Harris’e oy verecek, bu işler böyle oluyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Etkisi büyük oldu
        Etkisi büyük oldu
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem