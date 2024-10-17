Kamala Harris: Savaşın sona ermesinin zamanı geldi

İsrailli yetkililerin Sinvar'ın Gazze'ye düzenlenen saldırıda "öldürüldüğü" paylaşımları sonrası ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Harris konuyla ilgili açıklama yaptı.

Biden, yazılı açıklamasında, "Bugün İsrail için, ABD için ve dünya için iyi bir gün." ifadesini kullandı.

"USAME BİN LADİN'İN 2011 YILINDA ÖLDÜRÜLMESİYLE BENZER"

7 Ekim 2023'ten itibaren ilgili tüm Amerikan birliklerini İsrail ordusuna destek için görevlendirdiğini ve bu yönüyle askeri anlamda İsrail'e yardım ettiklerini vurgulayan Biden, son gelişmelerin "Usame bin Ladin'in 2011 yılında öldürülmesiyle" benzer olduğunu savundu.

ABD Başkan Yardımcısı Harris de konuyla ilgili kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Adalet yerini buldu." diyerek İsrail'i tebrik etti. REKLAM "SAVAŞI NİHAYET SONA ERDİRMEK İÇİN BİZE BİR FIRSAT" Hamas liderlerine ilişkin tüm operasyonlarda Tel Aviv ile yakın çalışıp İsrail ordusuna destek verdiklerini kaydeden Harris, "Bugün, Gazze'deki savaşı nihayet sona erdirmek için bize bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı. Harris, ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardımların girmesi konusunda da çağrıda bulundu. İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği açıklaması sonrası Netahyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların devam edeceğini söylemişti.