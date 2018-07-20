Kamatamare Sanuki - JEF United Chiba maç önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Kamatamare Sanuki, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü JEF United Chiba takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 12:00. Kamatamare Sanuki 18 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken JEF United Chiba 28 puanda ve 16. sırada. Kamatamare Sanuki, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. JEF United Chiba, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 195 kodlu maçı oynayanlar; Kamatamare Sanuki galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, JEF United Chiba galibiyet oranı 1.85. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Kamatamare Sanuki son haftadaki Nagoya müsabasında 0-2 yenildi.

JEF United Chiba ise Yokohama FC karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kamatamare Sanuki, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 14 gol yedi.

JEF United Chiba, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. JEF United Chiba, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.

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