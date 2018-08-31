Kamatamare Sanuki - Tokushima Vortis düellosu

Japonya J2 Lig maçında Kamatamare Sanuki ile Tokushima Vortis, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. Kamatamare Sanuki 24 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Tokushima Vortis 44 puanda ve 8. sırada. Kamatamare Sanuki son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Tokushima Vortis, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 298. İddaa'da Kamatamare Sanuki kazanır 4.30, berabere biter 3.30, Tokushima Vortis kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kamatamare Sanuki son haftadaki Nagoya müsabasında 0-2 yenildi.

Tokushima Vortis ise Tokyo Verdy karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Kamatamare Sanuki, 11 gol attı ve 18 gol yedi.

Tokushima Vortis ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tokushima Vortis, 11 gol atarken 14 gol yedi.

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