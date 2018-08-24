Kamatamare Sanuki - Zweigen Kanazawa maçı öncesi rakamlar

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Kamatamare Sanuki, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Zweigen Kanazawa takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 12:00. 24 puanlı Kamatamare Sanuki 22. sırada bulunuyor, Zweigen Kanazawa 36 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Kamatamare Sanuki, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Zweigen Kanazawa, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 242 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kamatamare Sanuki kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.20, Zweigen Kanazawa sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler.

Kamatamare Sanuki son haftadaki Nagoya müsabasında 0-2 yenildi.

Zweigen Kanazawa ise Mito Hollyhock karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Kamatamare Sanuki, 11 gol attı ve 16 gol yedi.

Zweigen Kanazawa, dış sahada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zweigen Kanazawa 24 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

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