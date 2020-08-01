Kamboçya'da sendika lideri sınır sorunlarıyla ilgili sözleri nedeniyle gözaltına alındı

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Emniyet Sözcüsü Chhay Kim Khouen, Rong'un Phnom Penh Bölge Mahkemesinin talebiyle gözaltına alınan Rong'un, Vietnam ile sınır sorunları konusunda basın yoluyla yanlış bilgiler paylaştığını, bu sebeple "toplumda kargaşa çıkarmayı teşvik etmek" suçlamasıyla soruşturulacağını belirtti.

Rong, geçen hafta ABD hükümetinin desteklediği Radio Free Asia'da verdiği demeçte, ülkenin doğusunda Vietnam sınırındaki köylerde, çiftçilerin Vietnam'ın topraklarını işgal etmesinden şikayetçi olduğunu ifade etmişti.

Rong, 2017'de kapatılmadan önce ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) Ulusal Seçim Komitesinde yer almıştı.

- Toprak bütünlüğüyle ilgili tartışmalar

Doğusunda Vietnam ve kuzeybatısında Tayland gibi büyük ülkelerle çevrili Kamboçya'da toprak bütünlüğüyle ilgili tartışmalar, toplumda büyük hassasiyete yol açıyor.

Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisi (CPP) hükümetinin Vietnam ile iyi ilişkileri olduğundan, bu ülke ile sınır sorunlarının gündeme getirilmesi iktidarın tepkisini çekiyor.

İktidarın, meseleyi muhalefeti susturmak için araç olarak kullandığı eleştirileri yöneltiliyor.

Ülkede daha önce çok sayıda muhalif siyasetçi, sınır sorunlarını gündeme getirdikleri için gözaltına alınmıştı.

Hun Sen ve CPP, 29 Temmuz 2018'de yapılan ana muhalefetteki CNRP'nin katılamadığı genel seçimde, parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.