Kamboçyalı Bakandan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret

AA

Hassan, Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen ziyarette, Konya'nın eğitim ve ekonomide gelişmiş bir şehir olduğunu belirtti.

Konya'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hassan, "Konya'da Kamboçyalı öğrenciler var. İnşallah gelecek senelerde sayılarının artmasını temenni ediyoruz. Konya'yı, Kamboçya'da bir şehre kardeş şehir olarak görmek isteriz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Kamboçya'da bir şehirle kardeşlik ilişkisi yürütmeyi arzu ettiklerini kaydederek, "Kamboçya'da birlikte yapabileceğimiz işler konusunda da iş birliğimizi geliştirebiliriz. Konya'ya Kamboçyalı daha fazla sayıda öğrenci bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Altay, Uluslararası İslam Sanatları Yarışması kapsamında Kamboçya'dan hat, tezhip, minyatür ve çini sanatçılarını da yarışmaya katılmaya davet etti.