Kamçatka açıklarındaki kirlilik deniz tabanındaki yaşamın yüzde 95'ini yok etti

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Moscow Times'ın haberine göre, su örnekleri toplamak, ölen deniz canlılarıyla ilgili araştırma ve inceleme dalışı yapmak için bölgeye keşif gezisi düzenleyen bilim insanları, Kamçatka Valisi Vladimir Solodov'u, söz konusu sularda yaşanan çevre felaketine ilişkin bilgilendirdi.

Kirlilik nedeniyle Avacha Körfezi'ndeki deniz tabanında, deniz yaşamının yüzde 95'inin yok olduğunu belirten bilim insanları, bu organizmaların ölümlerinin yiyecek için onlara bel bağlayan hayvanların da ölümüne neden olacağı konusunda uyardı.

Bilim adamı Ivan Usatov, dalış yaptıklarında denizin 10 ila 15 metre derinliklerinde deniz tabanında yaşayan organizmaların toplu ölümleriyle karşılaştıklarını ifade etti. Deniz tabanındaki canlıların yüzde 95'inin öldüğünü tespit ettiklerini aktaran Usatov, "Bazı büyük balıklar, karidesler ve yengeçler hayattaydı ancak bunların sayısı çok azdı." dedi.

Vali Solodov, yetkililerin insan kaynaklı kirliliği, doğa olaylarını veya volkanla ilgili bir depremi, deniz tabanındaki toplu ölümlerin olası nedenleri olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Yüzlerce ahtapot, büyük balık, deniz kestanesi ve yengeç ölüsünün Khalaktyrsky sahiline vurduğunu gösteren görüntülerin hafta sonu sosyal medyada paylaşılmasının ardından çevreciler, ekolojik bir felaket yaşandığına dair alarma geçti.

Çevre örgütü Greenpeace, Khalaktyrsky sahili civarında alınan örnekler üzerinde yapılan analizin, deniz suyundaki petrol seviyesinin normalden 4 kat, toksik fenolik bileşen seviyesinin de normalden 2,5 kat fazla olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Diğer yandan haberde, üç hafta önce, denizden çıktıktan sonra göz ağrısı, boğaz ağrısı, kusma ve ateş yaşayan yerel sörfçü ve yüzücülerin, sularda potansiyel bir sorun olduğunu fark ettiği aktarıldı.

Petropavlovsk-Kamchatsky yakınlarındaki Kozelsky ve Radyginsky askeri test sahası açıklarındaki sularda, bir pestisit sızıntısının toplu ölümlere neden olup olmadığını belirlemek için özel bir komisyon oluşturdu.

Kirliliğin sebebine ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor.