AA

"Kamelyalı Kadın" Giuseppe Verdi'nin notalarıyla seyirci karşısına çıkacak (1) - ANTALYA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Haşim İşcan Kültür Merkezi dışı- Antalya Devlet Tiyatrosu yazısı- Kamelyalı Kadın afişi- Oyuncuların provasından detaylar- Antalya DOB Müdürü Akın Ulutaş ile röportaj- Eserdeki solistlerden Nurdan Küçükekmekçi'nin eser seslendirmesi- Küçükekmekçi ile röportaj- Orkestra şefi Tolga Taviş ile röportaj- Taviş'in piyanoyla eser seslendirmesi

"Kamelyalı Kadın" Giuseppe Verdi'nin notalarıyla seyirci karşısına çıkacak- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy:- "Bugüne kadar Türkiye'de seslendirilmemiş eserlerin notalarını, seyirci ilk kez 'Kamelyalı Kadın' balesinde dinleme fırsatı bulacak"- Orkestra şefi Tolga Taviş:- "Suya yazı yazarak, kilim dokur gibi ilmek ilmek yoktan var ederek bir eser çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çok zevkli, tam bir macera ama biraz da zor" İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin bugüne kadar Türkiye'de seslendirilmemiş müziklerinin aylar süren çalışmayla notalara aktarıldığı "Kamelyalı Kadın" balesi, dünya prömiyeriyle sanatseverlerle buluşacak.Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ölümsüz eseri "Kamelyalı Kadın" romanından uyarlanan, koreografisi Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait eser için beş ay boyunca Giuseppe Verdi'nin müzikleri tarandı.Müzik düzenlemesi Tolga Taviş tarafından yapılan eserler yorumlanarak, notalara aktarıldı. Daha önce Türkiye ve farklı ülkelerde sahneye konulan "Kamelyalı Kadın"da ilk kez Alexandre Dumas başrolde canlandırılacak.Yaklaşık 200 kişilik ekibin, kostümden dekora, baleden orkestraya kadar her alanda hummalı çalışma yaptığı eserin, 14 Mart'ta Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy, AA muhabirine, eser için aylar öncesinden hazırlık yaptıklarını söyledi.Yeni bir hikaye yarattıklarını belirten Ersoy, "Bugüne kadar Türkiye'de seslendirilmemiş eserlerin notalarını, seyirci ilk kez Kamelyalı Kadın'da dinleme fırsatı bulacak. Eser bale anlamında dünyada ünlü koreograflar tarafından sahnelenmiş ama bunu farklı kılan, Alexandre Dumas'ın sahnede olmasını yorumlayan bir koreografi yok. Eserimizde başrol ilk kez sahnede yer alacak." diye konuştu.Dumas'ı, Tan Sağtürk'ün canlandıracağını anlatan Ersoy, 20 sene önce aynı eserde Armağan Davran ile dönüşümlü oynadıklarını dile getirdi.Ersoy, eserin ilerleyen dönemlerde uluslararası festivallerde yer alacağını kaydetti.- "Biletler 20 gün önceden tükendi"Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Akın Ulutaş ise eserin prömiyer biletlerinin 20 gün öncesinden tükendiğini, ikinci temsil için de biletlerin bitmek üzere olduğunu bildirdi.Orkestra şefi Tolga Taviş de dünya klasiklerinden bir hikayeyi sahneye taşıyacaklarını, bugüne kadar sıklıkla dansla anlatılan hikayeye farklı yorum getirdiklerini söyledi.Farklı seçkiler yaratmak istediklerine değinen Taviş, "Yeni bir dans prodüksiyonu hazırladık. Daha önce hiç yapılmadığından, eseri hazırlarken hiçbir işitsel referansımız yoktu. Suya yazı yazarak, kilim dokur gibi ilmek ilmek yoktan var ederek bir eser çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çok zevkli, tam bir macera ama biraz da zor. Verdi'nin yüzlerce saatlik müziği var. O müziklerin hepsini dinledik. Belki de 3-4 ay gibi kısa sürede bunu yapabilmemiz bir rekor." ifadelerini kullandı.Solistlerden Nurdan Küçükekmekçi, Verdi'nin eserlerinden oluşan kolaj sunacaklarını belirtti.Dekor tasarımı üstlenen Savaş Camgöz ise 1840'lı yıllarda Paris'te geçen hikayeyi anlatmak için 15 kişilik ekiple, o dönemin ihtişamını yansıtan bir dekor hazırladıklarını kaydetti.Kostümü düzenleyen Gazal Erten, oyuncuların sahnede rahat edebilmesi için kıyafetlerin özenle seçildiğini, özellikle şapkaların ön plana çıktığını ifade etti.