Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, kendileri dönmeden kızlarının odasının hazır olmasını isteyen Tevetoğlu çiftinin Tarabya'daki evinde hazırlıklar başladı. Sabah erken saatlerde bebek odası için eşya taşıyan işçiler, magazin basını gelince ne yapacaklarını şaşırdı.

Evinin önünde görüntü alınmasını istemeyen Megastar Tarkan'ın, şoförü vasıtasıyla işçileri gönderdiği görüldü. Serkan adındaki şoför, çalışanlara "Bugün gidin, başka zaman gelirsiniz" diyerek, basının görüntü almasını engelledi.

Kamyonun içinde bebek odası takımının yanı sıra çok sayıda aksesuar vardı.

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