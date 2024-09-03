Kameraya yakalandı! 80 bin lira değerinde

Kayseri'de, bir kadının 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını kapkaç yapan İ.K. (26), polis tarafından yakalandı. Kapkaç anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ağustos'ta Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., takip ettiği bir kadının 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, binaya girdiği sırada kapkaç yaparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.