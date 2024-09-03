Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kameraya yakalandı! 80 bin lira değerinde | Son dakika haberleri

        Kameraya yakalandı! 80 bin lira değerinde

        Kayseri'de bir kadının 80 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kapkaç yaparak çalan zanlı kameralara yansıdı. Şüpheli kısa sürede yakalanıp cezaevinde gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 00:31 Güncelleme: 03.09.2024 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kameraya yakalandı! 80 bin lira değerinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, bir kadının 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını kapkaç yapan İ.K. (26), polis tarafından yakalandı. Kapkaç anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 31 Ağustos'ta Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., takip ettiği bir kadının 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, binaya girdiği sırada kapkaç yaparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNDE GÖNDERİLDİ

        Polis, kapkaç olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan ziynet eşyası ise sahibine teslim edildi.

        Öte yandan kapkaç anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İ.K.'nın, takip ettiği kadının ziynet eşyasını kapkaç yaparak kaçtığı anlar yer aldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jakobs imzayı attı!
        Jakobs imzayı attı!
        Isparta'da kardeş cinayeti
        Isparta'da kardeş cinayeti
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Joao Mario geliyor!
        Joao Mario geliyor!
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı