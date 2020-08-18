İHA

İstanbul Bayrampaşa’da bir lastik dükkanında insanı şoke eden bir hırsızlık olayı meydana geldi. Lastik dükkanının önüne panelvan tipi minibüs ile gelen yüzlerinde cerrahi maske olan hırsızlar dükkanın camı kırarak içeriye girdi. Daha sonra 2 dakika içeride kalan hırsızlar, dükkandan 50 bin TL değerindeki lastikleri çalarak geldikleri araca yükleyip olay yerinden kaçtı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İHA'da yer alan habere göre sabah dükkanını açtığında durumu fark eden iş yeri sahibi, polis ekiplerine haber verdi. Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı ise, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin panelvan tipi araç ile dükkana geldikleri ve lastikleri çalarak kayıplara karıştıkları görülüyor. Polis yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.