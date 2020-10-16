Kamerun’da muhalefet liderinin hukuksuz bir şekilde ev hapsinde tutululduğu iddiası

AA

Maurice Kamto’nun avukatı Emmanuel Simh, ulusal basına yaptığı açıklamada, Kamto hakkında resmi olarak herhangi bir tutuklama, gözaltı veya ev hapsi kararı olmamasına rağmen, güvenlik güçleri tarafından evinden çıkılmasına müsaade edilmediğini belirtti.

Kamto’nun evinde yiyeceksiz ve ilaçsız bırakıldığını iddia eden Simh, hukuksuz uygulamalara boyun eğmeyeceklerini sözlerine ekledi.

- 22 Eylül Gösterileri

Hükümetin bütün yasaklamalarına rağmen, MRC Lideri Maurice Kamto’nun çağrısıyla 22 Eylül’de başkent Yaounde’de yüzlerce kişinin katılımıyla protesto gösterisi düzenlenmişti. Göstericiler, 1982 yılından bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Paul Biya’ya istifa çağrısı yapmıştı.

Anglofon (İngilizce Konuşulan) bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması çağrısında da bulunan göstericiler, Anglofon krizi çözülmeden ve seçim sistemi değişmeden 7 Aralık’ta yapılacak bölgesel seçimlerin adil ve şeffaf seçimler olamayacağı gerekçesiyle seçimlerin ertelenmesini talep etmişti.

- Muhalif lider Maurice Kamto

Ekim 2018 ayında yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yarışan ve oyların yüzde 14,23'ünü alarak ikinci olan Kamto, seçimi kazandığı iddiasıyla partisi adına protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kamto ve beraberindeki birçok muhalif isim, toplumsal düzeni bozdukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Anglofon bölgedeki ayrılıkçı krizin çözümüne ilişkin yürütülen Kapsamlı Ulusal Diyalog süreci çerçevesinde, 333 tutuklu ayrılıkçıyla beraber Maurice Kamto da Cumhurbaşkanı affıyla serbest kalmıştı.