Kamışlı'da ABD askerleriyle Suriye ordusu arasında gerginlik

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Suriye'nin kuzeydoğusunda, Türkiye sınırındaki Kamışlı kentinde Suriye askerleri, kontrol noktasından geçmek isteyen ABD'ye ait askeri araçları durdurdu. İki grup arasında çıkan gerilim artınca ABD askerleri ateş açtı, Suriyeli bir asker hayatını kaybetti.

Suriye'deki savaşın başından bu yana devlet binaları ve havalimanı başta olmak üzere bazı kritik bölgeleri Şam'ın kontrolünde kalan Kamışlı şehrinin doğusundaki bir kontrol noktasında, ABD ve Suriye ordusu askerleri arasında gerilim yaşandı.

Şehrin doğusundaki Khirbet Amo'da Suriye ordusuna ait bir kontrol noktasından geçmek isteyen ABD askeri araçları, Suriyeli askerler tarafından durduruldu.

İki grup arasındaki gerilim, çevredeki Suriyelilerin gelişiyle büyüdü.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, çevredeki ABD karşıtı sivillerin, kontrol noktasında görev yapan Suriyeli askerlere destek olmak için olay yerine gittiğini, ABD'ye ait 4 askeri araca taş ve sopalarla müdahale ettiğini duyurdu.

SANA, Suriyeli bir sivilin, Amerikan bayrağını indirmek üzere araçlardan birinin üzerine çıktığını, bu sırada toplananları dağıtmak için ateş eden ABD askerinin hedefi olduğunu ve hayatını kaybettiğini yazdı.

ABD'nin Kamışlı yakınlarındaki askeri üssünden takviye araçların da bir süre sonra yola çıktığını belirten SANA'ya göre, ABD askerleri, ABD savaş uçaklarının hava desteğini de alarak üslerine geri çekildi.

Pentagon'un bölgede görev yapan sözcülerinden Albay Myles Caggins, koalisyonun açıklamasını Twitter hesabından paylaştı:

"12 Şubat'ta, Suriye'de Kamışlı yakınlarında devriye görevi yürüten koalisyon güçleri, Suriye rejimini destekleyen güçler tarafından bir kontrol noktasında durduruldu. Koalisyon güçleri bir dizi uyarı ve gerilimi azaltma girişiminden sonra, kimliği belirsiz kişiler devriye görevi yürütenlere yönelik hafif silahlarını yöneltti. Kendilerini korumak için, koalisyon askerleri ateşle karşılık verdi. Gerilim bunun ardından azaldı ve olay şu an soruşturma aşamasında. Koalisyon devriyesi, üsse geri döndü."

https://twitter.com/OIRSpox/status/1227562634242920449?s=20

Voice of Amerika da, olayda hiçbir Amerikan askerinin yaralanmadığını duyurdu.

Bölgede muhabirleri olan yerel Kuzey Haber Ajansı (North Press Agency),Şam yönetiminin destekçisi olan Faysal Halit Muhammed al-Birri isimli bir sivilin öldürüldüğünü, bir Suriyeli askerin de bacağından yaralandığını yazdı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Fransız haber ajansı AFP'nin bölgede görev yapan muhabiri ise, ABD'ye ait savaş uçaklarının da olayların yaşandığı bölgeyi bir kez vurduğunu belirtti.

Getty Images ABD askerleri Kamışlı'da devriye görevlerine çıkmaya devam ediyor.

Kamışlı'da 2012'den beri hem YPG hem Suriye ordusu var

2012 yazında, Şam'a bağlı birlikler şehrin büyük kısmından çekilmiş, havalimanı, devlet binaları ve şehrin ana caddesi dışında kalan bölge Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolüne geçmişti.

Kamışlı Havalimanı, Şam'dan gelen ziyaretçiler ya da bölgeden ayrılmak isteyenler için çalışmaya devam etti.

Suriye ordusu ve YPG arasında zaman zaman yapılan görüşmelerin de adresi Kamışlı oldu.

IŞİD'in ortaya çıkışının ardından YPG ile birlikte IŞİD'e karşı mücadele için bölgeye giden ABD öncülüğündeki koalisyon askerleri, Kamışlı yakınlarında birkaç noktada üslendi. 2015'ten sonra varlığını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2019 Ekim ayında ABD askerlerinin bölgeden güneye çekileceğini duyurdu.

Hemen ardından Türkiye, 9 Ekim 2019'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekât Kamışlı'nın batısında, Tel Abyad ve Rasul'ayn arasında kalan bölgede yürütüldü.

Operasyon, Ankara ve Moskova arasında 22 Ekim'de varılan uzlaşıyla sonlandırıldı. Bu anlaşmaya göre YPG'ye ait silahlı birlikler sınırdan 30 kilometre güneye çekilecek, Rusya ve Türkiye bölgede ortak devriye görevi yürütecekti. Ancak bu ortak devriyelere Kamışlı dahil edilmemişti.

Suriye ordusunun ve Suriye bayraklarının bulunduğu Kamışlı'nın çevresinde YPG savaşçıları, Rus ve ABD askerleri bulunmaya devam ediyor.