Kamu alımlarında sağlıktan inşaata, tarımdan sanayiye ve elektroniğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan 761 eşya için "istisnai durumlar" dışında ithalat izin belgesi düzenlenmeyecek.
Ticaret Bakanlığının "Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle kamunun doğrudan alımlarında "yerli malı" ürünlerin tercih edilmesi ve ithali izne tabi 761 ürünün ithalinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Buna göre, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarınca düzenlenen kamu alımlarında "yerli malı olma" şartı bulunan 761 makine ve ekipman ile yapı malzemeleri için artık ithalat izin belgesi düzenlenmeyecek.
Kamu tarafından doğrudan alımlarda ithalat izin belgesi verilmeyecek makine ve ekipmanlar arasında sağlıktan inşaata, tarımdan sanayiye, elektronikten ulaştırmaya kadar çeşitli alanlarda kullanılan malzemelerle eşyalar bulunuyor.
BAZI TV'LER VE OYUNCAKLAR DA LİSTEDE
Özel ve istisnai durumlarla teknik zorunluluklar dışında ithalat izin belgesi düzenlenmeyecek cihazlar listesinde, LCD/LED televizyonlar, lunapark oyuncakları, bazı motosikletler ve araçlar, fitness aletleri, aydınlatma cihazları, cam kesme ve delme makineleri, çelik kasa, ekmek dilimleme makinesinin yanı sıra böbrek taşı kırma cihazından diz kalça protezine, engelliler için akülü araçtan hemşire-doktor-görevli çağrı sistemine kadar sağlık sektöründen malzemeler yer alıyor.
Nem ölçerler, tekstil baskı makineleri, trafik set ve malzemeleri (trafik seti, ilk yardım ve ecza çantaları),ayçiçeği kabuk ayırma makinesi, demir yolu makası, zeytin hasat makineleri, istisnai durumlar dışında ithalat izin belgesi düzenlenmeyecek ekipmanlar arasında bulunuyor.
Söz konusu 761 eşyanın özel ve istisnai durumlar ile teknik zorunluluk gerektirdiği hallerde ithalatına Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce izin verilebilecek.
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