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Haberler Gündem 3. Sayfa Kamu arazisine kenevir ekti
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Kamu arazisine kenevir eken şahsa gözaltı

Antalya'da kamu arazisine kenevir eken şahıs gözaltına alındı. Jandarmanın baskınında 80 kök kenevir ele geçirildi

Kamu arazisine kenevir ekti
Kamu arazisine kenevir ekti
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İHA

Antalya'nın Serik ilçesi Berendi Mahallesi'nde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Serik JASAT timleri harekete geçti.

Araziye kenevir ektiği tespit edilen Y.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin baskınında 80 kök kenevir ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı da ele geçirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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