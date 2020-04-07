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Ziraat Bankası, HalkBank ve Vakıfbank'tan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarına ortak tepki geldi.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıkloğlu’nun sosyal medya üzerinden; Kamu Bankalarına yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirileri olmuştur.

Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, ülkemizin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek vermekteyiz.

Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

NE SÖYLEMİŞTİ?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bugün şu açıklamayı yapmıştı:

“Şirketlerimiz bankalar tarafından ‘limit bitti’ denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil.”

Tüm bankaları sıkıntıya düşen firmalara destek olmaya çağıran Hisarcıklıoğlu, tüm bankalara seslenerek bu dönemde kar amacı gütmemeleri gerektiğini söylemişti.