Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan bankalara,

AA

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamada, vatandaşların kuruma yaptıkları başvurular üzerine Başdenetçi Malkoç tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Türkiye Bankalar Birliği'ne bir yazı gönderildiği belirtildi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası devletin birçok tedbir aldığı belirtilen yazıda, sanayicinin, esnafın, tarım sektörü dahil üretim sektörünün ve işletmelerin yaşanan süreçte zararlarını azaltmak ve tekrar faaliyete geçebilmelerini sağlamak için kolaylıklar sağlandığı kaydedildi.

Bazı bankaların ekonomik tedbir paketlerinin aksi yönünde uygulamalar yaptıklarına dair "www.ombudsman.gov.tr" üzerinden KDK'ye yoğun başvuru olduğu ifade edilen yazıda, en çok şikayet edilen konuların, Kredi Garanti Fonu destekli ticari kredi taleplerinin yeterli limit bulunmaması nedeniyle reddedilmesi, bireysel temel ihtiyaç kredisinin onaylanmasına rağmen banka tarafından kullandırılmaması, kredi taksit ötelemelerinde yüksek faiz tahakkuku olduğu belirtildi.

- Kredi kullanımının kolaylaştırılması talebi

Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için yeni kredi limitlerinin tahsis edilmesi ve kredi kullanımının kolaylaştırılması talebinde bulunuldu.

Kredi yapılandırma ve taksit ödemelerinde faiz ve masrafların makul düzeyde tutulması ve bankaların çıkardığı engellerin ortadan kaldırılmasının halkın yararına olacağının ifade edildiği yazıda, bankalara, "Koronavirüs tedbirlerinden mağdur olan işletmelere yardımcı olun." çağrısı yapıldı.

Ayrıca vatandaşlar, esnaf ve kobilerin bankalarla olan ilişkisinin kolaylaştırılması için yapılacak çalışmalar hakkında KDK'nin de bilgilendirilmesi istendi.