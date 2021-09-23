Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Samsun'da gazetecilerle bir araya geldi

AA

Malkoç, Samsun'da bir otelde buluştuğu gazetecilere, Kamu Başdenetçiliği Kurumunun çalışmaları ve görev alanlarını anlattı.

Kamu denetçiliğinin tanınırlığını artırmak istediklerini ifade eden Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye'nin en genç kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

Malkoç, Türkiye'de hak ve özgürlükler alanında ciddi mesafeler alındığını ifade ederek, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Ana hedeflerinin idare ve vatandaşlar arasında çıkacak sorunları mahkemeye gitmeden kolay yolla, vatandaşa mali yük getirmeden 6 ayda çözmek olduğunu vurgulayan Malkoç, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımız halkın avukatlığını yaparken, idareyle vatandaş arasında hakemlik, arabuluculuk yaparken idareye de idarecilere de yol gösterme, danışmanlık yapma mahiyetindedir. Ama tavsiye kararları demek uygulanmayacak anlamında değildir. Kuvvetlendirilmiş bir kurumuz. Biz aldığımız kararları takip ediyoruz. Bununla ilgili birimimiz var. Eğer bizim kararımıza bir bakan, bir bakan yardımcısı, bir vali, bir rektör, bir belediye başkanı uymayacaksa niçin uymadığını bize izah etmek zorunda. Hukuken izah etmek zorunda."

Malkoç, ombudsmanlığın Türkiye'de 8 yıldır, Avrupa'da ise yüzlerce yıldır var olduğuna işaret ederek, "Avrupa ülkelerinde ombudsmanlık kararlarına uyma oranları yüzde 80 civarında. Biz kısa zamanda yüzde 76'yı yakaladık. Bunu memnuniyetle ifade edeyim." diye konuştu.

Bir gazetecinin, hangi kurum için ne tür şikayetler aldıkları yönündeki sorusuna ise Malkoç, şöyle yanıtladı:

"Bu yıllara göre değişiyor. Türkiye'nin genel sorunları neyse şikayet konuları ve alanları onlara göre değişiyor. Mesela geçen yıl en fazla başvurunun geldiği yıl oldu. Başvuru sayısı 2019'da 20 bindi. Geçen yıl, salgın sürecinde 100 bine çıktı. Bunun sebebi şu; kamu bankalarının verdiği uygun kredilere müracaat edip alamayanlar oldu. Hatta 10 bin istemiş 5 bin lira almış. Değişik sebepler oldu. Buradan 70 bin başvuru geldi. Görev alanımıza girmiyor bankalar ama üç bankanın genel müdürüyle oturup konuştuk bir yol haritası belirledik. Kurum olarak birinci sırada bu bize geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı, cezaevleriyle ilgili konular, özellikle tayin, terfi, disiplinle ilgili konular geliyor. Dördüncü sırada eğitim konuları. Eğitim ve belediye yer değiştiriyor."