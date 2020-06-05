Kamu çalışanları ve esnafa Kovid-19 testi yapıldı - RİZE

RİZE (AA) - İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kamuda çalışan, esnaf ve taksicilik yapan 220 kişiden numune alındı.Taksici Recep Kesici, AA muhabirine, ilçede bugüne kadar henüz bir vakaya rastlanmadığını belirterek, "Bundan sonra da bulunmaz inşallah. Biz de taksiciler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Herkesin de bu testi yaptırmasını istiyoruz." diye konuştu.Ali Güneş de önlem amaçlı test yaptırdığını, esnaf olarak insan sağlığını her şeyden önde gördüklerini söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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