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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de - İş-Yaşam Haberleri

        Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de

        Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı nisan ayında verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 02:57 Güncelleme: 29.12.2023 - 02:57
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        Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu
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        Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        AA'nın haberine göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

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