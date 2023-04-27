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Toplu iş sözleşmesinde son durum: Kamu işçilerine ikinci zam teklifi açıklandı!

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde sona doğru gelinirken kamuda işçi zammı için toplu iş sözleşmesi zam oranları gündeme geldi. Hükümetin kamu işçilerine ikinci zam teklifi açıklandı.Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık zam teklifini duyurdu. Kamu işçilerine gelen zam miktarını ve konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte, 2023 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin ayrıntılar...

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  • Kamu işçisi zam teklifinde son durum: Toplu iş sözleşmesi 2023 Kamu Çerçeve Protokolü ile kamu işçileri zam oranı teklifi ne kadar?

    Kamuda işçi zammı için toplu sözleşmesi zam oranları sorgulamaları yoğunlaştı. 
    Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık zam teklifini duyurdu. Peki, Kamu işçilerine ne kadar zam geldi ve toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...
  • Kamu işçisi zam teklifinde son durum: Toplu iş sözleşmesi 2023 Kamu Çerçeve Protokolü ile kamu işçileri zam oranı teklifi ne kadar?

    ZAM PAZARLIĞINDA SON DURUM

    Türk-İş ve Hak-İş'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi. 
  • Kamu işçisi zam teklifinde son durum: Toplu iş sözleşmesi 2023 Kamu Çerçeve Protokolü ile kamu işçileri zam oranı teklifi ne kadar?

    Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.
  • Kamu işçisi zam teklifinde son durum: Toplu iş sözleşmesi 2023 Kamu Çerçeve Protokolü ile kamu işçileri zam oranı teklifi ne kadar?

    AYLIK BRÜT TABAN ÜCRETİN 15 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMESİ İSTENİYOR

    İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.
  • Kamu işçisi zam teklifinde son durum: Toplu iş sözleşmesi 2023 Kamu Çerçeve Protokolü ile kamu işçileri zam oranı teklifi ne kadar?

    1 MAYIS'TAN ÖNCE İMZALANMASI BEKLENİYOR

    Bu kapsamda, hükümetin yeni bir teklif için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilirken, görüşmelerin hafta içi hareketlenmesi ve sözleşmenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.
  • Kamu işçisi zam teklifinde son durum: Toplu iş sözleşmesi 2023 Kamu Çerçeve Protokolü ile kamu işçileri zam oranı teklifi ne kadar?

    TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜHİS'in taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 30 zam yapılması teklifiyle görüşmelerin tıkanması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devreye girdiğini belirtti.
  • Kamu işçisi zam teklifinde son durum: Toplu iş sözleşmesi 2023 Kamu Çerçeve Protokolü ile kamu işçileri zam oranı teklifi ne kadar?

    "İşçi kesimi olarak teklifi yetersiz bulduk"

    Atalay, "Sayın Bakan, bayramdan önce, Türk-İş ve Hak-İş heyetleriyle görüşerek, hükümetin yeni teklifinin taban ücretin 12 bin lira yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 40 zam yapılması şeklinde olduğunu bize iletti. Biz bu teklifi işçi kesimi olarak yetersiz bulduk. Gelinen noktada, hükümetten günün koşullarını, işçilerin alım gücünü ve sunduğumuz taleplerimizi karşılayacak yeni bir teklifte bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. 
  • Kamu işçisi zam teklifinde son durum: Toplu iş sözleşmesi 2023 Kamu Çerçeve Protokolü ile kamu işçileri zam oranı teklifi ne kadar?

    GÖRÜŞMELER 1 AĞUSTOS İTİBARIYLA BAŞLAYACAK!

    Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
  • Kamu işçisi zam teklifinde son durum: Toplu iş sözleşmesi 2023 Kamu Çerçeve Protokolü ile kamu işçileri zam oranı teklifi ne kadar?

    DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

    Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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