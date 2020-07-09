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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali Kaya, Türkiye Petrolleri AO (TPAO) Yönetim Kurulu Üyeliğine de Abdullah Bayazıt atandı.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Karasu görevden alınarak Yönetim Kurulu Üyeliğine İlyas Tufan getirildi.

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliğine Soner Korkmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TKK) Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammet Hüseyin Bilgiçoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakkı Karataş atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Cangül görevden alınarak yerine Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Sıvacı'nın görevlendirildiği atama kararlarına göre ayrıca, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Yönetim Kurulu Üyeliğine Uğur Sancarbaba, Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil İbrahim Azal, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Yönetim Kurulu Üyeliğine de Faruk Çakmak getirildi.