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        Haberler İş-Yaşam Kamu muhasebatında uygulanacak kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Kamu muhasebatında uygulanacak kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları belirlendi

        Kamu muhasebatında 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak kanuni faiz ile temerrüt faiz oranları yeniden tespit edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 09:34
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        Kamu muhasebatında uygulanacak kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları belirlendi
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        Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğde, genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek kişilerden alacaklara uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları değiştirildi.

        Buna göre, 1 Temmuz 2023'ten itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde yüzde 16,75 olarak uygulanacak.

        Tebliğ, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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