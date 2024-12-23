Kamuya personel alımı yapılacak! 10 Bakanlık ilan yayımladı: İşte, KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapan bakanlıklar
Kamuya persenel alımı yapılacak. BOTAŞ gibi kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve birçok bakanlığın personel alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS'li ve KPSS şartsız yapılacak alımlara ilişkin detaylar adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Kamu personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı mercek altına alındı. Peki, Bakanlıklara personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, hangi bakanlıklar alım yapacak? İşte, KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapan bakanlıklar ve kurumlar listesi...
Kamu personel alımı ilanları son dakika güncellendi. Bazı kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlıkların personel alım ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece kamu personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli oldu. KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapan bakanlıklar ve kurumlar listesi memur olmak isteyen adaylar ile iş arayışında olan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. BOTAŞ yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilanları mercek altına alındı. Peki, Bakanlıklara personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, KPSS'li ve KPSS şartsız alım yapan bakanlıklar ve kurumlar…
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Milli Eğitim Bakanlığında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7’nci ve 9’uncu derece kadrolara atanmak üzere sözlü sınav ile toplam 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak.
Adayların başvuruları, 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, sözlü sınav olarak 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
1. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alacak.
Başvurular 23 Aralık Pazartesi günü başlayıp, 27 Aralık Cuma günü sona erecek.
Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.
2. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 03-15 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak yarışma (sözlü) sınavı ile 25 adet Müfettiş Yardımcısı alınacak.
Başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde saat 00.01’de başlayıp 27 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Adaylar sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet- Sağlık Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
1. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 İçişleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.
Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Giriş (sözlü) sınavı 26-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.
2. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacak.
Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Giriş (sözlü) sınavı 24 Şubat 2025 tarihinde Ankara’da yapılacak.
3. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 Stajyer Kontrolör kadrosuna personel alımı yapacak.
Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Giriş (sözlü) sınavı 25 Şubat 2025 tarihinde Ankara’da yapılacak.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
1. Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 29 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacak.
Başvurular elektronik ortamda 16-30 Aralık 2024 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabilecek.
2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 03-06/02/2025 tarihlerinde Ankara'da, Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan 30 adet stajyer kontrolör kadrosuna atama yapılmak üzere Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı (Sözlü) yapılacak.
Adaylar başvurularını 23 Aralık 2024 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı/Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden elektronik ortamda yapacak.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 25 sürekli işçi alımı yapılacak.
Adaylar başvurularını, 23-27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilecek.
DIŞIŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak.
Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olması şartı aranacak. Ayrıca adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 ve YDS'den İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmaları şartı aranacak.
Adaylar başvurularını 03-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik olarak yapabilecek.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9. dereceden 35 adet kadroya atama yapılmak üzere sözlü sınav ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.
Belirtilen bölümlerden lisans diploması olan ve ilgili Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 70 puan ve üstü alan adaylar başvuruda bulunabilecek.
Adayların İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) asgari (C) düzeyinde dil yeterliliği bulunması gerekecek.
Başvurular, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. Adaylar detaylı bilgilere Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ve “www.aile.gov.tr”, “https://aile.gov.tr/pgm” adreslerinden ulaşabilecek.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Tarım ve Orman Bakanlığına yarışma sınavı ile toplam 99 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı alınacak. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak.
Adaylar başvurularını, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde "Kariyer Kapısı Platformu" (https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.
Adayların belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 ve son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmaları gerekecek. Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranacak.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
1. Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
Giriş Sınavı için başvurular, 13-24 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliyekariyer-kapisi-kamu-ise-alim?islem=ilan) veya Kariyer Kapısı Platformu üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.
Giriş sınavının yazılı aşaması 12 Nisan 2025 tarihinde sabah 1 ve öğleden sonra 2 oturum olmak üzere toplam 3 oturumda ANKARA’da gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecek.
2. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 28 Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.
Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.
Giriş sınavı, sözlü usulle 17-19 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.
3. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 14 Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.
Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.
Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat 2025-07 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.
4. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 22 Mühendis pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.
Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.
Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat 2025-07 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.
5. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 3 Mütercim-Tercüman pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.
Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.
Giriş sınavı, sözlü usulle 25-27 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.
6. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 202 Destek Personeli pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.
KPSS puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre;
• Destek Personeli (Temizlik/Taşıma) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 2 katı kadar aday,
• Destek Personeli (Şoför-1) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday,
• Destek Personeli (Şoför-2) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 2 katı kadar aday,
yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacak.
Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.
Giriş sınavı, sözlü usulle 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.
7. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 46 Tekniker pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.
Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.
Giriş sınavı, sözlü usulle 20-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.
8. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 128 Büro Personeli pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.
Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.
Giriş sınavı, sözlü usulle 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.
9. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 13 Programcı pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.
Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.
Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat 2025-7 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
1. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere personel temini yapılacak.
Başvurular 20 Aralık 2024-20 Ocak 2025 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacak.
2. Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Başvurular, 28 Kasım-28 Aralık 2024 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacak.
BOTAŞ 262 PERSONEL ALIMI
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce, çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere 30'u engelli 262 personel alınacak.
BOTAŞ'ın internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimleri için ön lisans mezunu 30 engelli personel alınacak.
Ayrıca üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans mezunu 232 kişi istihdam edilecek.
Personel alımı ilanları, 23 Aralık ile 27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8’inci dereceli kadroda görev yapmak üzere toplam 12 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.
Başvurular; 03-17 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI
7 çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcısı alacak. Başvurular 30 Aralık 2024 - 17 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
YARGITAY BAŞKANLIĞI
Yargıtay Başkanlığına 70 personel alımı gerçekleştirilecek.
Adayların, başvuracakları pozisyona bağlı olarak ilgili KPSS sınavından en az 70, aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan almış olmaları gerekecek.
Sınavın, başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar, “www.yargitay.gov.tr” internet sitesinde ve Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet siteleri üzerinden yapılacak.
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak. Adaylar başvurularını 03-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı adresinden elektronik olarak yapabilecek.
KPSS'Lİ VE KPSS'SİZ KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI
Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan tüm ilanlar bölümünden KPSS şartlı ve KPSS'siz memur alımı ilanlarına ulaşabilir.
Adaylar, başvuruda bulunmak istedikleri ilanı seçerek başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntılara erişim sağlayabilir.