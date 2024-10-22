Kamu personel alım ilanlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Kamu kurumları birçok ilde farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirecek. Buna ilişkin kamu personel alımının; başvuru tarihleri, şartları ve hangi illerde gerçekleşeceği merak konusu oldu. Peki, Kamu personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, hangi illerde personel alımı yapılacak, kimler başvurabilecek? İşte Kamu personel alımı başvuru takvimi...